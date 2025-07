Homem é executado perto de córrego e olaria desativada no Vale

Um homem de 41 anos foi executado em uma área perto de terreno e de um córrego, nas proximidades de uma olaria desativada em Roseira, na final da noite de terça-feira (22). O caso foi registrado como homicídio com autoria desconhecida.

A vítima foi identificada como Maicon Maximo Maciel, que estaria jurado de morte em decorrência de conflitos com pessoas do bairro. Testemunhas disseram à polícia que ele era usuário de drogas, com antecedentes criminais e que praticava furtos e roubos no bairro.