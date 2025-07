VÍDEO: Jovem é agredida e ameaçada por mulher por estar sem sutiã

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de uma jovem que foi agredida e ameaçada por uma mulher que se incomodou por ela estar sem sutiã, em Curitiba. Durante as agressões, ela arrastou a jovem pelo cabelo e ainda disse que iria matá-la com a ajuda do marido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conforme a Polícia Militar, a jovem havia saído do cursinho quando foi abordada pela mulher na rua, que então começou a ofendê-la e ainda perguntou se ela trabalhava em uma fábrica de sutiã.