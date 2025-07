VÍDEO: Defesa Civil leva 5h para conter incêndio em mata no Vale

Um incêndio de grandes proporções em área de vegetação na cidade de São Luiz do Paraitinga, na terça-feira (22), exigiu 5 horas de atuação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para ser combatido.

Devastador, o incêndio ocorreu em cobertura vegetal no acesso à rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do km 52, segundo os bombeiros.