Homem com tatuagens de palhaço é achado morto em barragem do Vale

Um corpo de homem foi encontrado na barragem da Usina PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Lavrinhas, localizada no Rio Paraíba do Sul, no município de Lavrinhas, na noite de terça-feira (22), por volta das 21h. O local é área de difícil acesso e de forte correnteza, usada para controle hídrico da região.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada próxima a uma boia de contenção, o que permitiu que o corpo não fosse arrastado pela força da água. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30, após o Corpo de Bombeiros já estar no local desde 17h30, atendendo ao chamado de populares que avistaram o cadáver.