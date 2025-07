XTERRA chega a Caraguá em agosto gerando mais de 300 contratações

As disputas acontecerão na Praia Martim de Sá, cartão-postal do Litoral Norte, com natureza exuberante e repleta de desafios.

Caraguatatuba vai receber em agosto, pelo quarto ano consecutivo, o maior circuito off-road do mundo, o XTERRA. A iniciativa vai reunir atletas da elite e amadores em quatro modalidades: corrida em trilha (5, 10 e 21 quilômetros), triatlo, natação em águas abertas e kids. As competições ocorrerão entre os dias 15 e 17 de agosto.

Segundo os organizadores, mais de 300 pessoas são contratadas a cada edição do XTERRA, incluindo treinamentos e capacitação de moradores. Além disso, outro ganho que a iniciativa proporciona é o fomento das economias locais, com o crescimento do turismo, incluindo hotéis, restaurantes e prestação de serviços.

A essência do XTERRA é incentivar a prática do esporte, preservando a natureza e movimentando as economias locais. Ao longo de sua história, o evento passou por mais de 45 países, com aproximadamente 70 mil participantes e 300 mil espectadores.

“Nosso objetivo vai muito além do simples uso dos locais pelos quais passamos. Acreditamos que temos responsabilidades ambientais e sociais. A prática esportiva envolve cuidar dos lugares e das comunidades que nos cercam nessa jornada, é um compromisso com as futuras gerações”, disse Mauricio Leal, gerente de projeto da X3M Entretenimento, que organiza e promove o XTERRA no Brasil: “Temos o orgulho de dizer que limpamos mais de 80 quilômetros de trilhas por edição”.