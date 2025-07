Vale: Esfaqueado no pescoço, homem desmaia após entrar em PS a pé

A Polícia Civil de Jacareí registrou, na madrugada desta terça-feira (23), um caso de tentativa de homicídio na cidade, conforme o boletim de ocorrência. O crime ocorreu por volta das 5h, quando um homem esfaqueado no pescoço deu entrada no pronto-socorro do bairro Parque Meia Lua.

Segundo o registro, a vítima chegou sozinha ao hospital, andando, mas desmaiou ao atravessar a porta de entrada da unidade, o que indicava a gravidade dos ferimentos. Imediatamente, a equipe médica iniciou o atendimento emergencial.