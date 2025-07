Homem e adolescente são detidos com moto furtada em Jacareí

Policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um adolescente abordados com uma motocicleta produto de furto em Jacareí. O caso aconteceu na noite de terça-feira (22).

Equipes de Força Tática patrulhavam o bairro Parque Meia Lua quando visualizaram uma moto sem placa ocupada por dois indivíduos.