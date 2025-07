URGENTE: Acidente deixa um morto após caminhão tombar no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma pessoa morreu presa às ferragens após um acidente ocorrido no Vale do Paraíba na tarde desta terça-feira (22).

"Na tarde desta terça-feira, por volta das 17h50, o Corpo de Bombeiros atuou em acidente de transito (...), com tombamento de caminhão que veio a colidir com muro da residência motivando em uma vitima presa nas ferragens com óbito no local constatado pela equipe do Samu", informou a corporação.

A identidade da vítima e os detalhes do acidente ainda não foram divulgados. A polícia investiga o caso.