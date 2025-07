Líder religioso mata mãe com bebê, amigo e coloca corpos em cova

Uma mulher de 18 anos, seu bebê de dois meses e um adolescente de 17 foram encontrados mortos nesta terça-feira (22). Os corpos estavam em uma área de mata, cobertos por galhos e pedaços de madeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, os cadáveres estavam escondidos em um buraco às margens de um rio. O caso é investigado como feminicídio seguido de duplo homicídio.