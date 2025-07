Sob efeito de drogas, arrombou túmulo do avô e dormiu com cadáver

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta terça-feira (22) após violar o túmulo do próprio avô e dormir no interior da sepultura. Ele foi localizado por um funcionário do cemitério no momento em que deixava o local.

O caso ocorreu no cemitério de Alto Taquari, a 482 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o coveiro chegou para trabalhar por volta das 6h30 e flagrou o rapaz saindo de um túmulo de gaveta.