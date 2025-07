Menina de 7 anos morre arremessada de carro recém-comprado

Uma criança de 7 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde de sábado (20), após ser arremessada para fora do veículo durante um capotamento. A vítima não usava cinto de segurança e estava no banco da frente.

O caso aconteceu na rodovia MT-109, em Canarana, a 627 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 15h30, quando a mãe da criança conduzia um carro modelo Gol, recém-adquirido no distrito de Couto.