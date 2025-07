Homem é decapitado por trio após bebedeira

Dois homens e uma mulher foram presos nesta terça-feira (22), suspeitos de envolvimento em um homicídio com extrema violência. A vítima foi decapitada ainda com vida.

O crime aconteceu em Teotônio Vilela, no interior de Alagoas, na madrugada de 26 de junho. As prisões foram realizadas por equipes da Delegacia de Homicídios da 6ª Região, sob comando do delegado Flávio Dutra.