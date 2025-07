Sem comida, sem água e com fezes: animas são abandonados em casa

Dois cachorros teriam sido abandonados há mais de duas semanas em uma residência sem moradores, segundo relatos de vizinhos. Os animais estariam presos no quintal da casa, sem cuidados básicos.

O caso acontece na Rua das Rosas, no bairro Jóquei Club, em Campo Grande. Moradores denunciam que os cães estão debilitados, cercados por fezes e sem acesso adequado a comida e água. Como o portão da residência permanece trancado, os vizinhos improvisam alimentação por meio de frestas.