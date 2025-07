Rapper de São José dos Campos deixou esposa e três filhos

Morador de São José dos Campos, Jota Jota foi sepultado na segunda-feira (21), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no bairro Residencial Gazzo, zona sul da cidade.

Nascido e criado no bairro Campo dos Alemães, também na zona sul, ele se destacou na cena local do hip-hop com o selo Cúpula 012, criado para lançar novos artistas. Jota Jota também produzia e divulgava suas próprias músicas e, de acordo com pessoas próximas, estava trabalhando em novos lançamentos nos dias que antecederam sua morte.

Em homenagem ao artista, amigos lançaram um clipe póstumo com a música "A Fúria Negra". A morte de Jota Jota gerou forte comoção nas redes sociais e no meio cultural da cidade.

“Ontem me despedi do meu compadre, amigo e irmão de vida, Joel Junio, o nosso Jota Jota, o Juninho. Fica um vazio gigante, mas, acima de tudo, a certeza de que tua alegria, parceria e luta jamais serão esquecidas”, escreveu o rapper Germano, referência do hip-hop em São José.