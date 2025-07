Pitbull recém-adotado tira a vida de menina de 2 anos

Uma bebê de 2 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça pit bull. O caso aconteceu na última segunda-feira (21). O animal havia sido adotado pela família apenas dois meses antes do ocorrido.

O ataque aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, havia adultos próximos à criança no momento da agressão. Ainda não se sabe o que motivou a reação do cachorro.