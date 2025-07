Dise de SJC estoura 'casa bomba' do tráfico e apreende drogas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais civis estouraram uma 'casa bomba' do tráfico de drogas em Caçapava, na tarde desta terça-feira (22), e apreenderam aproximadamente 4.000 porções de drogas. Os entorpecentes estavam escondidos em dois tonéis enterrados embaixo de um colchão, na área externa do imóvel. Um homem foi preso em flagrante.

"Uma equipe da 2ª Dise compareceu ao local dos fatos e, após autorização do responsável pela residência, foi até os fundos do imóvel, pois conforme a informação que tinham, as drogas estariam escondidas naquele local da casa. Então, embaixo de um colchão onde provavelmente dormia um cachorro da família, foi encontrado um pedaço de piso solto, o qual foi removido e embaixo dele foram encontrados dois tonéis enterrados e cujo interior havia diversas embalagens com substâncias análogas a drogas ilícitas (maconha, cocaína e crack)", diz a Polícia Civil.

O suspeito confessou que um homem, que ele não quis identificar, o contratou para guardar as drogas em sua casa em troca do pagamento de seu aluguel. De acordo com a Dise, a apreensão foi um "duro golpe" no crime organizado.