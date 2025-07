Aos 60 anos, José Carlos morre e deixa família de luto no Vale

José Carlos Ribeiro morreu em Jacareí aos 60 anos nesta última segunda-feira (21). Ele foi enterrado nesta terça (22), na parte da tarde, no Cemitério Jardim da Paz.

Sempre alegre, bem-humorado e amigo de todos, deixará uma lacuna, mas, também, deixará boas lembranças e lições de vida. Nas redes sociais, muitos ainda não acreditavam na partida precoce de José Carlos.