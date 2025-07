'Estive ao lado dele até o fim'; adeus pastor Getúlio no Vale

Caçapava se despediu nesta semana do pastor Getúlio Cesar Balbino, 70 anos, que faleceu deixando um legado marcado por fé, trabalho e acolhimento. Natural de Piraí (RJ), ele chegou à cidade na década de 1970, onde construiu uma trajetória de vida íntegra e dedicada à família, à profissão e à espiritualidade.

Formado técnico em soldagem, Getúlio atuou em importantes empresas da região, como a antiga fábrica da Mafersa e a Nestlé. Nos últimos anos, trabalhou como servidor público no CTA Centro Técnico Aeroespacial), onde permaneceu em atividade até o fim de sua vida, sendo reconhecido por sua competência e dedicação.