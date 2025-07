Defesa diz que Bolsonaro não sabia de proibição de entrevista

"É notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do Embargante. Assim, naturalmente uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. E tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros", continuou.

De acordo com os advogados do ex-chefe do Executivo, ele não acessou as redes sociais nem pediu para que terceiros fizessem isso por ele. No entanto, ele "jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais".

"Se a proibição envolve transmissão ou transcrição de entrevistas, o Embargante, na prática, está proibido de concedê-las posto que ninguém tem controle sobre a forma de sua divulgação, a não ser, e apenas incialmente, o próprio jornalista", afirmou a defesa.