Preta Gil é homenageada por Gominho no Santuário de Aparecida

A cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20) aos 50 anos, vítima de um câncer que tratava desde 2023, foi homenageada pelo apresentador e influenciador digital Gominho em uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida nesta terça-feira (22). Preta era conhecida por sua devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e visitou o santuário em diversas ocasiões, inclusive durante seu tratamento de saúde.

Em 2023, Preta Gil esteve no local para agradecer pelas bênçãos recebidas. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: “Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses!!! Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos!!!”.