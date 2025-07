Vale dá adeus ao rapper Jota Jota, morto aos 37 anos em SJC

Morreu aos 37 anos o rapper e produtor cultural Joel Junio Silva da Costa, mais conhecido como Jota Jota, de São José dos Campos. Segundo amigos, o artista foi vítima de um ataque cardíaco. Ele deixa mulher e três filhos.

O corpo do rapper foi velado e sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na zona sul, na segunda-feira (21).