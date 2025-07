Cadela do Vale é campeã brasileira e panamericana de adestramento

Uma cachorra do Vale do Paraíba conquistou os títulos Brasileiro e Panamericano de adestramento em competição internacional realizada em Campinas, entre 10 e 13 de junho. A cadela Inka, de 7 anos, venceu na categoria IGP 3, o mais alto nível do adestramento.

O “Siegerschau das Américas 2025” é um evento da raça Pastor Alemão que trouxe juízes, diretores e competidores de toda a América, com provas de exposição e de trabalho.