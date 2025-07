Novo viaduto em Aparecida será aberto para testes na quinta

“Por essa mesma razão, reforçamos aos pedestres que usem o equipamento sempre que a travessia da Avenida Itaguaçu for necessária já que, agora com as mudanças viárias, a passarela pode ser acessada em qualquer horário do dia ou da noite”, disse Martins.

Quem chega pela rodovia Presidente Dutra poderá acessar com mais facilidade o centro de Aparecida e o estacionamento da Basílica. Além disso, moradores do bairro da Ponte Alta terão um trajeto mais direto e seguro, sem a necessidade de utilizar a antiga passagem em nível.