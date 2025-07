Carregada com cimento, carreta tomba na serra da Tamoios

Uma carreta carregada com cimento tombou na Rodovia dos Tamoios, na manhã desta terça-feira (22), no trecho da serra antiga. O acidente aconteceu por volta das 8h, no km 73, na pista sentido Litoral Norte.

Apesar dos danos, não há relatos de feridos. Também não se sabe o que provocou o acidente.