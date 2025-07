Defesa de Bolsonaro tem até 21h13 para enviar explicação a Moraes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até as 21h13 desta terça-feira (22) para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que solicitou explicações sobre o descumprimento da proibição do uso de redes sociais, incluindo postagens de terceiros. A medida foi determinada na semana passada contra o ex-presidente.

A decisão do ministro foi proferida na segunda (21) após Bolsonaro receber outra advertência sobre a publicação de links de entrevistas concedidas nos últimos dias à imprensa.