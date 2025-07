Bandidos fingem ser motoristas de app para roubar idosa no Vale

O caso foi relatado às autoridades e, ainda na segunda-feira (21), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté prendeu os dois homens que roubaram a idosa. A prisão ocorreu no bairro Jardim Santa Tereza.

Após receber imagens da ação, registrada por câmera de segurança particular, a Secretaria de Segurança de Taubaté deu início ao monitoramento do veículo utilizado na fuga, por meio das câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada). O sistema visualizou o carro acessando o bairro Granja Bela Vista.

A equipe rural da GCM realizou a abordagem na rua Anardino Pereira Lima, no bairro Jardim Santa Tereza. No interior do automóvel, foram localizados um simulacro de arma de fogo, uma pedra aparentando ser crack e um pino contendo substância análoga à cocaína.