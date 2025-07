Jovens de São José embarcam para Roma para Jubileu da Juventude

Um grupo de peregrinos da Diocese de São José dos Campos embarca nesta quarta-feira (23) rumo a Roma, na Itália, para participar do Jubileu da Juventude com o papa Leão 14, que acontece de 28 de julho a 3 de agosto de 2025.

Formado em sua maioria por jovens, o grupo de aproximadamente 25 pessoas será o único representante oficial do Vale do Paraíba no evento internacional. O grupo é acompanhado pelos Salesianos de Dom Bosco, localizados na Paróquia Sagrada Família, em São José dos Campos.