Operação da polícia na casa de Oruam termina com o rapper preso

O Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu na manhã desta terça-feira (22) um mandado de prisão preventiva contra Oruam. O rapper tinha sido indiciado por uma série de crimes após, segundo a Polícia Civil, impedir a apreensão de um menor procurado por tráfico e por roubo na noite de segunda (21).

O artista teria buscado refúgio no Complexo da Penha após o episódio. “Aí! Eu quero ver você vir aqui, pô! Me pegar aqui dentro do complexo! Não vai me pegar, sabe por causa de quê? Que vocês peida!”, afirmou ele, em um vídeo nas redes sociais.