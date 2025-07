Ex-servidor da Caixa é alvo da PF por desvio de dinheiro no Vale

Um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal é suspeito de ter desviado dinheiro do banco em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF (Polícia Federal) nessa segunda-feira (21).

A investigação teve início na Caixa após finalização de processo administrativo disciplinar, no qual o suspeito respondeu por faltas funcionais relacionadas aos desvios.