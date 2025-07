Prazer, somos a RMVale

Na área da educação, além do ITA, temos os campi da USP, Unesp e Unifesp, além de instituições privadas, como Anhembi Morumbi, Univap, Unitau e Unip, entre outras.

O turismo é outra faceta de destaque. As quatro cidades do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) são points concorridos de praia, reconhecidas no mundo por sua beleza cênica com águas limpas e a exuberância da Mata Atlântica ideal para lazer e esportes.

Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Cunha e o distrito de São Francisco Xavier se consolidaram como destinos preferidos na temporada outono/inverno, com circuito gastronômico de referência, e estão na Serra da Mantiqueira, um dos 10 biomas mais peculiares e importantes do planeta.