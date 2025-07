Após perseguição no Vale, dupla é presa com 60 kg de drogas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, o motorista teria realizado manobras perigosas, inclusive tentativas de colisão contra a viatura policial e conversões proibidas.

A perseguição terminou com a abordagem do carro, que transportava um homem e uma mulher. De acordo com o relato dos policiais, houve resistência por parte do condutor, o que exigiu o uso progressivo da força. Ele sofreu lesões e foi encaminhado ao pronto-socorro, onde permaneceu internado sob observação, com fraturas nas costelas. Um dos agentes também se feriu durante a ação.

No interior do veículo, foram encontrados 90 tijolos de maconha, divididos em três cargas, totalizando mais de 60 quilos da droga. Cada carga estava devidamente lacrada, com peso declarado entre 20 e 20,5 kg, e seria transportada para outro estado, caracterizando o crime de tráfico interestadual.