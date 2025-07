Com padre Chrystian Shankar, evento na Canção Nova espera 20 mil

A comunidade católica Canção Nova espera cerca de 20 mil peregrinos para o Acampamento para Casais, que será realizado de 24 a 27 de julho, em Cachoeira Paulista, na sede da instituição. A entrada é gratuita.

Um dos celebrantes e palestrantes do evento será o padre Chrystian Shankar, celebridade nas redes sociais com quase 4 milhões de seguidores no Instagram.