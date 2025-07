Burger King abre vagas para Jovem Aprendiz em São José; CONCORRA

A rede de lanchonetes Burger King está com vagas abertas para Jovem Aprendiz em São José dos Campos e outras cidades do país. Ao todo, são oferecidas 100 vagas. As oportunidades são para trabalho de quatro ou seis horas diárias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vagas, com carteira assinada, são para jovens de 18 a 21 anos de idade, que devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou o ensino médio técnico. O salário é de R$ 995 mensais, além de vale-transporte, assistência odontológica e seguro saúde.