Adolescente morre devorado por crocodilos após cair em lago

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atacado por uma colônia de crocodilos na costa do Pacífico do México, na última sexta-feira (18). O caso ocorreu durante uma viagem em família, quando o menino caiu em um canal infestado pelos répteis na cidade de Lázaro Cárdenas, no estado de Michoacán.

Segundo testemunhas, logo após cair na água, o garoto foi arrastado por crocodilos até uma área pantanosa. Os animais despedaçaram o corpo do adolescente antes mesmo que os pais pudessem agir para salvá-lo.