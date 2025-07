Pai é preso por matar filha de 9 anos após simular sequestro

Um homem de 45 anos foi preso e acusado do assassinato da própria filha, uma menina canadense de 9 anos, encontrada morta em um lago raso em Ticonderoga, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A prisão ocorreu na segunda-feira (21), após Luciano Frattolin ter inicialmente reportado o suposto sequestro de Melina.

As autoridades levaram o homem para a Cadeia do Condado de Essex. Ele enfrenta acusações de assassinato em segundo grau e descarte ilegal de cadáver, conforme informou a Polícia do Estado de Nova York em coletiva de imprensa.