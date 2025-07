Casa Branca barra Wall Street Journal em viagem com Trump

A Casa Branca barrou o “Wall Street Journal” na viagem que o presidente Donald Trump fará à Escócia no fim de semana após o jornal publicar reportagem em que relatou que Trump enviou em 2003 uma carta de aniversário de 50 anos ao financista Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e encontrado morto na cadeia em 2019, com tom sugestivo e desenho de uma mulher nua.

Em sua rede social, a Truth Social, Trump afirmou que é falsa a carta e anunciou processo contra o WSJ em que pede US$ 10 bilhões.