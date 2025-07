SJC: Briga de pai e filho em assentamento leva homem para cadeia

Uma briga familiar terminou com a prisão de um homem, de 38 anos, na tarde de segunda-feira (21), no assentamento Dirceu Travesso, em São José dos Campos. Ele foi detido em flagrante após agredir fisicamente o pai, de 62 anos, com socos no rosto. O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal com violência doméstica, com agravante por a vítima ser idosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais militares encontraram indícios da agressão e apreenderam diversos objetos na casa do pai: faca, espingarda de pressão da marca Rossi com o mecanismo incompleto, duas munições de festim e cerca de 30 gramas de maconha. A enteada do idoso foi testemunha da cena e prestou depoimento.