UBS, ambulância e telemedicina: Vale tem 37 cidades no PAC Saúde

O Vale do Paraíba tem 37 cidades incluídas no PAC (Novo Projeto de Aceleração do Crescimento) da área da Saúde, divulgado pelo governo federal. Os municípios serão contemplados com recursos para investir em saúde.

As cidades receberão recursos para obras ou equipamentos na área da saúde. Na região, apenas Ilhabela e Roseira ficaram de fora do PAC Saúde.