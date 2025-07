Dengue: Guará confirma 3ª morte e Vale chega a 19 óbitos em 2025

A Prefeitura de Guaratinguetá confirmou a terceira morte por dengue na cidade em 2025. Trata-se de uma jovem de 23 anos que morava no bairro Jardim Tamandaré. Ela não tinha comorbidades, mas estava no período de pós-parto.

Com mais essa morte, sobe para 19 o número de óbitos por dengue no Vale do Paraíba neste ano. A região tem 19,3 mil casos confirmados e mais 10 mortes em investigação, além de 3.400 casos suspeitos da doença.