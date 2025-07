AGORA: Gestante fica ferida em acidente na Dutra, em Taubaté

Uma gestante ficou ferida em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na manhã desta terça-feira (22). Não há informações sobre a gravidade das lesões.

O acidente aconteceu na altura do km 107 da Via Dutra, próximo ao supermercado Shibata, em Taubaté.