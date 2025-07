5 em cada 10 novos jatos da Embraer foram encomendados pelos EUA

Os americanos são responsáveis por 54% da carteira de pedidos firmes da aviação comercial da Embraer, de acordo com balanço da companhia divulgado na noite de segunda-feira (21).

Cinco em cada 10 jatos comerciais a serem entregues pela Embraer nos próximos anos foram encomendados por clientes nos Estados Unidos, país que anunciou sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros, o que pode afetar as exportações da fabricante nacional.

Mesmo em meio às incertezas sobre os impactos do tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump, a Embraer atingiu uma carteira de pedidos recorde de US$ 29,7 bilhões (R$ 165,42 bilhões) no segundo trimestre de 2025, o maior nível já registrado pela empresa.

Pedidos.

A aviação comercial da Embraer acumula 437 pedidos firmes a entregar de novas aeronaves, sendo 208 do modelo E175 – campeão de vendas nos EUA –, 190 do jato E195-E2 e 39 do E190-E2.

Desse total de aeronaves, os clientes americanos encomendaram 238 unidades, sendo 202 do jato E175, 18 do modelo E195-E2 e nove do E190-E2. Ou seja, os americanos compraram 54% dos jatos a serem entregues pela Embraer.