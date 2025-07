Homem condenado por pornografia infantil e estupro é preso em SJC

Um homem condenado a quase 10 anos pelos crimes de armazenar pornografia infantil, estupro e ameaça foi capturado em São José dos Campos, na segunda-feira (21). Ele era procurado pela justiça.

O foragido foi preso por policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I, durante patrulhamento pelo bairro Interlagos, na região sul de São José.