Homem é preso com drogas e dirigindo carro envolvido em furto

Em patrulhamento pela avenida Senador Teotônio Vilela, em São José dos Campos, na segunda-feira (21), policiais militares do 1° BPM/I abordaram um veículo Palio com ação criminosa de furto a residência.

Durante busca pessoal no condutor, foram encontrados três celulares, uma porção de maconha e R$ 74 em notas diversas. Ao ser questionado, o suspeito entrou em contradição sobre a procedência dos celulares.