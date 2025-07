Filho esfaqueado pelo pai em São José segue hospitalizado

Um homem foi preso na noite de domingo (20), em São José dos Campos, após esfaquear o próprio filho durante uma discussão familiar. O caso ocorreu por volta das 19h em um assentamento no bairro Vargem Grande, na zona norte da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi denunciado por meio do telefone 190. No local, os policiais foram recebidos por uma testemunha, irmão da vítima, que entregou a faca utilizada na agressão e informou que o jovem, de 21 anos, havia sido socorrido por vizinhos ao Pronto-Socorro do Alto da Ponte com um ferimento na região do abdômen.