Obras na Via Dutra provocam alterações no trânsito em São José

A concessionária RioSP começou nesta segunda-feira (21) uma nova etapa das obras de ampliação da capacidade da pista expressa da Via Dutra, no trecho de São José dos Campos. As intervenções ocorrem nas imediações do CenterVale Shopping e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.

Nesta fase, estão sendo instaladas barreiras de concreto e retiradas interferências, como postes, para a construção de uma nova agulha no km 148,8 da pista expressa sul (sentido São Paulo), nas proximidades do shopping. A previsão é que essa estrutura fique pronta em até 15 dias.