Bebeu demais, invadiu garagem e foi achado dormindo no carro

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal após ser flagrado dormindo dentro de um carro que não lhe pertencia, na garagem de uma residência. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (21), e o suspeito apresentava sinais claros de embriaguez.

A ocorrência aconteceu no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde (MT), na Avenida Itália. De acordo com o morador, ele se surpreendeu ao encontrar um desconhecido dormindo no interior de seu veículo, estacionado dentro da garagem da casa. A Polícia Militar foi acionada imediatamente.