Pitbull ataca menina de 5 anos que andava de bicicleta

“Na outra vez, por sorte, estávamos dentro de casa com tudo trancado. O portão alto que separa a lavanderia da cozinha estava fechado, o que impediu um ataque”, contou a mãe da vítima ao portal TopMídiaNews. Ela também relatou que uma pessoa tentou conter a cadela durante a invasão anterior.

O caso levanta novamente o debate sobre a responsabilidade dos tutores de animais, especialmente de raças com potencial de agressividade, e as medidas de segurança necessárias para evitar incidentes graves como esse. A menina foi socorrida e o estado de saúde dela não foi informado até o momento. A polícia deve apurar as circunstâncias do ocorrido.