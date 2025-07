Trans denuncia 'calote' de clientes e acaba assassinada

Uma mulher trans de 27 anos foi morta a tiros na noite da última sexta-feira (18), em um crime com indícios de execução. A vítima foi identificada como Samylla Alves Guimarães de Jesus.

O assassinato ocorreu nas proximidades da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis (GO). Testemunhas relataram ter ouvido disparos de arma de fogo e, na sequência, viram um veículo deixar o local em alta velocidade. O corpo da vítima foi encontrado logo após os tiros.