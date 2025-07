Jovem de 23 anos morre de dengue após ter bebê no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Prefeitura de Guaratinguetá confirmou nesta segunda-feira (21) a terceira morte por dengue registrada no município em 2025. A vítima é uma jovem de 23 anos, moradora do bairro Jardim Tamandaré, que estava no período de puerpério, fase de recuperação após o parto. Ela não apresentava comorbidades.

Com a nova confirmação, Guaratinguetá soma três mortes pela doença neste ano. No Vale do Paraíba, já são 19 óbitos por dengue, sendo Jacareí o município mais afetado, com seis vítimas fatais.

A Secretaria de Saúde informou que mantém as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, com operações como o Catabagulho, visitas dos agentes de endemias, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e mutirões em bairros com maior incidência de casos.