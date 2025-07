Caminhão desgovernado cai em córrego na região

Um caminhão desgovernado caiu em um córrego na rua Onofre Santos, no bairro Topolândia, em São Sebastião, no final da tarde desta segunda-feira (21). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações preliminares, o motorista havia descido do veículo para realizar uma entrega quando o caminhão começou a se mover sozinho, descendo a via até cair na vala.